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Karaman'da vatandaşlar şehrin en işlek caddesine ateşleri ölçülerek alınıyor

Karaman'da korona virüsle mücadele kapsamında kentin en işlek caddesine vatandaşlar, bekçiler tarafından ateşleri ölçülerek alınıyor.

17.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:55
Karaman'da vatandaşlar şehrin en işlek caddesine ateşleri ölçülerek alınıyor
Karaman 'da korona virüsle mücadele kapsamında kentin en işlek caddesine vatandaşlar, bekçiler tarafından ateşleri ölçülerek alınıyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında tedbirler her geçen artırılıyor. Karaman'da da alınan kararlar doğrultusunda kalabalık ve yaya yoğunluğunun en çok olduğu İsmet Paşa Caddesi'ne vatandaşlar, bekçiler tarafından ateşleri ölçülerek ve sosyal mesafe kuralına uymaları gerektiği konusu hatırlatılarak alınıyor. İnsan kalabalığının yoğun olduğu alanlarda bekçi ve polis ekiplerinin sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda yaptıkları tüm uyarılara rağmen özellikle banka önlerindeki yoğunluklar ve kalabalık ise dikkatlerden kaçmıyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Karaman, Güncel
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