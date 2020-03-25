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Karaman'da Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu

İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü vatandaşlar için koyduğu sokağa çıkma yasağından sonra Karaman Valiliği bünyesinde Bakanlık Genelgesi doğrultusunda "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

25.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:36
Karaman'da Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu
İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü vatandaşlar için koyduğu sokağa çıkma yasağından sonra Karaman Valiliği bünyesinde Bakanlık Genelgesi doğrultusunda "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için İl merkezi ve ilçelerde görev yapacak şekilde yapılandırıldı.
İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlardan tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşların talep etmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihtiyaçları karşılanacak.

Kaynak: AA

Etiketler : Karaman Valiliği, Güncel

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