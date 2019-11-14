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Karaman'da veli tartıştığı servis şoförünü silahla yaraladı

Karaman'da bir veli oğlunun servis şoförlüğünü yapan şahsı silahla vurarak yaraladı.

14.11.2019 23:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 23:12
'da bir veli oğlunun servis şoförlüğünü yapan şahsı silahla vurarak yaraladı.
İddiaya göre, öğrenci velisi Hüseyin Konurat (44), Bahçelievler Mahallesi 1129. sokakta bulunan bir halı sahanın yanında oğlunun servis şoförlüğünü yapan Nasuh (44) ile servis ücreti konusunda tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Konurat, silahla Fındıklı'yı omzundan yaralayarak kaçtı.
Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Karaman'da veli tartıştığı servis şoförünü silahla yaraladı

Bahçelievler Mahallesi, Fındıklı, Karaman, Güncel

Kaynak: AA


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