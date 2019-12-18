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Karaman'da yaban domuzlarına karşı sürek avları devam ediyor

Karaman'da ekili alanlara zarar veren yaban domuzlarına karşı düzenlenen sürek avları devam ediyor.

18.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:12Karaman'da yaban domuzlarına karşı sürek avları devam ediyor
'da ekili alanlara zarar veren yaban domuzlarına karşı düzenlenen sürek avları devam ediyor.

Tarım alanlarında önemli derecede zirai üretime zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı Merkez Av Komisyonu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü işbirliği ile gerekli emniyet tedbirleri alınarak, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda merkeze bağlı dört köyde sürek avı düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarda zirai üretime zarar verdiğinin tespit edildiği yerlerde profesyonel avcıların avlanması ile domuz popülasyonunun zarar eşiğinin altında tutulması amacıyla sürek avları düzenlenmiştir. Merkeze bağlı Kılbasan, Demiryurt, Madenşehri ve Kisecik köylerinde düzenlenen yaban domuzu sürek avında 32 yaban domuzu vurularak itlaf edilmiştir. Bu bağlamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" denildi. - KARAMAN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karaman, Güncel

Kaynak: İHA

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