Haberler» Güncel» Haber

Karaman'da yaban domuzu avı

Karaman'da yapılan yaban domuzu avında, 7 yaban domuzunun vurulduğu bildirildi.

24.07.2019 10:15 Karaman'da yaban domuzu avı
Karaman'da yapılan yaban domuzu avında, 7 yaban domuzunun vurulduğu bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarında zirai üretime zarar verdiğinin tespit edildiği yerlerde köylülerin sürek avının düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda merkeze bağlı İhsaniye Köyü'nde sürek avı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü işbirliği ile gerekli emniyet tedbirleri alınarak, yapılan mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avında yaban domuzları itlaf edilmiştir. Tarımsal üretimimizin emektarı olan çiftçilerimizin ürünlerinin korunması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
10:47   AGAVE SİLİVRİ'DE AÇTI
10:46   Bilecik'te fotokapana yakalanan yaban hayvanları
10:46   Nissan Motor 10 bin kişiyi işten çıkaracak
10:46   HDP'li belediye başkan yardımcısı ve  DBP il eş başkanına terör gözaltısı
10:46   Çocuklarını evde yalnız bırakıp gezmeye gittiği iddiası
10:45   ESENYURT'TA MOTOSİKLETLİ KAPKAÇ ÇETESİ HAVUZ BAŞINDA YAKALANDI
10:44   Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor