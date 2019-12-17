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Karaman'da yaban domuzu avı

Karaman'da yapılan yaban domuzu sürek avında, 32 yaban domuzunun vurulduğu bildirildi.

17.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:20Karaman'da yaban domuzu avı
'da yapılan yaban domuzu sürek avında, 32 yaban domuzunun vurulduğu bildirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı , Demiryurt, Madenşehri ve Kisecik köylerinde mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avı düzenlendiği belirtildi.

domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarında zirai üretime zarar verdiğinin tespit edildiği yerlerde profesyonel avcıların avlanması ile domuz popülasyonunun zarar eşiğinin altında tutulması amacıyla sürek avı düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda köylerde Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü işbirliği ile gerekli emniyet tedbirleri alınarak, 14-15 Aralık 2019 Cumartesi ve Pazar günleri yapılan mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avında 32 adet yaban domuzu itlaf edilmiştir. Tarımsal üretimimizin emektarı olan çiftçilerimizin ürünlerinin korunması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kılbasan, Karaman, Yaban, Güncel

Kaynak: AA

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