25.06.2019 10:30
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Karaman'da yaban domuzu sürek avı

Karaman

Karaman'da yapılan yaban domuzu sürek avında, 24 yaban domuzunun itlaf edildiği bildirildi.

Karaman 'da yapılan yaban domuzu sürek avında, 24 yaban domuzunun itlaf edildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ildeki tarım alanlarında, önemli derecede zirai üretime zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı sürek avının düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda merkeze bağlı Özdemir Köyü'nde sürek avı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarda zirai üretime zarar verdiğinin tespit edildiği yerlerde profesyonel avcıların avlanması ile domuz popülasyonunun zarar eşiğinin altında tutulması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü organizasyonunda sürek avları düzenlenmektedir. Av Komisyonu kararları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü işbirliği ile gerekli emniyet tedbirleri alınarak, mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avında 24 adet yaban domuzu itlaf edilmiştir."
Kaynak: AA
Karaman , Güncel

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