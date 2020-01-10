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Karaman'da yaban hayvanlarına yem desteği

Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

10.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:37Karaman'da yaban hayvanlarına yem desteği
'da yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yol kenarlarına buğday kırığı, dağlık arazilere ise sakatat, saman ve yonca bıraktı. hayvanlarına yem desteğiyle ilgili olarak yapılan açıklamada, Anadolu yaban koyunu, yaban keçisi ve diğer büyük memeli hayvanlar için yonca balyaları, yırtıcılar, kuşlar ve küçük memeli hayvanlar içinse buğday ve yemek artıkları ilimizdeki yaban hayatı sahalarına bırakılmaktadır. Bu kapsamda Anadolu yaban koyunları için Karadağ'a 500 kilo yonca balyası, merkez ve Ermenek ilçesindeki yol kenarlarına ve yaban hayatı sahalarına bin 500 kilo buğday kırığı bırakılmıştır. Müdürlüğümüzce Yaban hayvanları için yaşam alanlarına bu kış en az 10 bin kilo yonca balyası, 4 bin kilo buğday yemi, 500 kilo yemek artığı olmak üzere toplam 14 bin 500 kilo besin takviyesi yapılması planlanmaktadır" denildi. - KARAMAN

Karaman, Yaban, Güncel

Kaynak: İHA

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