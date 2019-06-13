13.06.2019 19:56
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Karaman'da yağmur, cadde ve alt geçitleri göle çevirdi

Karaman

Karaman'da aniden bastıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve alt geçitler göle dönerken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karaman'da aniden bastıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve alt geçitler göle dönerken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Akşam saatlerinde aniden başlayan yağmur kısa sürmesine karşı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sağanak yağışın yol açtığı su birikintileri nedeniyle cadde ve alt geçitlerin suyla dolması nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Karaman Belediyesine bağlı ekipler, suyla dolan alt geçitlerde tıkanan rögar kapaklarını açmak için büyük mücadele verdi. Yapılan çalışmalar sonunda yolda kalan araçlar kurtarılırken, caddelerde biriken sular vidanjörlerle çekildi. Araç sürücüleri ise suyla dolan caddelerde ilerlemekte güçlük çekti. - KARAMAN
Kaynak: İHA
Karaman, Güncel

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