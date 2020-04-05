Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karaman'da yerel televizyon sahibinin evi kurşunlandı

Karaman'da yerel bir televizyon sahibinin evi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

05.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:19
Karaman'da yerel televizyon sahibinin evi kurşunlandı
Karaman 'da yerel bir televizyon sahibinin evi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 478. Sokak'ta bulunan iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağdaş Radyo Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kartal (48), gece evine girdikten hemen sonra silah sesleri duydu. Kendisine saldırı yapılabileceğini düşünen Yunus Kartal durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan ilk inceleme sonucu kimliği belirsiz kişi veya kişilerin havaya ateş açarak kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Gündüz evinden çıkarken evinin giriş kapısının duvarlarında tüfekten çıkan saçma izlerini gören Yunus Kartal durumu tekrar polis ekiplerine haber verdi. Yeniden olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri evin avlusunda ve sokakta çalışmalar yaptı.

Olayın Yunus Kartal'ın evine girdikten saniyeler sonra meydana gelmesi nedeniyle, saldırının öldürmek amacıyla mı gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği araştırılıyor.

Polis, saldırıyı yapan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Karaman, Kartal, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Karaman'da yerel televizyon sahibinin evi kurşunlandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

’Koronanın tedavisinde en etkili ilaç’ Türkiye’de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye’de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Haberler
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haberler
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç Haberler
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:04: Horoz dövüştürüp sosyal mesafe kuralına uymadılar, 48 bin 125 lira ceza yediler - Haberler 15:04: Sağlık çalışanlarının Kovid-19'dan korunmasına yönelik öneriler - Haberler 15:03: Pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıtıldı - Haberler 15:03: Pamuk yağı fabrikasında yangın - Haberler 15:03: Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor - Haberler 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 14:14: Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla - Haberler 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 10:51: Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü - Haberler 10:00: Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi