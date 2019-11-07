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Karaman'da yol asfaltlama çalışmaları

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kentin çeşitli noktalarında yol asfaltlama ve kaldırım düzenleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

07.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:30 Karaman'da yol asfaltlama çalışmaları
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kentin çeşitli noktalarında yol asfaltlama ve kaldırım düzenleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, Urgan Mahallesi'ndeki yeni yerleşim bölgelerinde sıcak asfalt ve kaldırım çalışmasının yapıldığını belirtti.

Hem kırsal hem de kentsel alan içerisinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek için belediyenin tüm birimlerinin aralıksız çalıştığını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Bu yapılaşma hızına bağlı olarak, belediyemizin iş yükü ve sorumluluğu da artıyor. Yeni yapılaşmanın olduğu alanlara belediye hizmetlerini de etkin ve verimli bir şekilde götürmenin gayreti içerisindeyiz. Bu bölgelerde de yol, kaldırım ve sıcak asfalt çalışmalarımız sürüyor. Sezon sonuna yaklaştığımız şu günlerde planladığımız iş programı çerçevesinde şehrimizin tüm mahallelerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarımız devam edecek."

Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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