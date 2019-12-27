Haberler » Güncel » Karaman'da yolcu otobüsü devrildi 10 yaralı - Haber

Karaman'da yolcu otobüsü devrildi 10 yaralı

Karaman'da yolcu otobüsü devrildi 10 yaralıKaraman'da kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

27.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:36
'da yolcu otobüsü devrildi 10 yaralı
Karaman'da kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.10 sıralarında Karaman- Mersin karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Karaman'ın Ermenek ilçesine giden Ahmet Öztürk, yönetimindeki 42 DC 808 plakalı otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. İhbar üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otobüste 22 yolcunun olduğu belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Karaman'da yolcu otobüsü devrildi 10 yaralı

Karaman, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:58   Amasyalı madenciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
15:58   AYTUGEB'in ödenmeyen aidatları 500 bin TL'yi buldu - Haber
15:58   Dilsiz' ismi, filmin anlam dünyasıyla örtüşüyor" - Haber
15:58   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devrimin hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa... - Haber
15:58   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
27.12.2019 16:00:39