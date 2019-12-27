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Karaman'da yolcu otobüsü devrildi 10 yaralı

Karaman'da kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

27.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:00 Karaman'da yolcu otobüsü devrildi 10 yaralı

'da  kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.10 sıralarında Karaman- Mersin karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Karaman'ın Ermenek ilçesine giden Ahmet Öztürk, yönetimindeki 42 DC 808 plakalı otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. İhbar üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otobüste 22 yolcunun olduğu belirtildi. 

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



Karaman, Güncel

Kaynak: DHA

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