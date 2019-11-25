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Karaman'da yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Karaman'da yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

25.11.2019 01:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 02:10Karaman'da yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
'da yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Binici (30) idaresindeki 70 AB 070 plakalı otomobil, Karaman- kara yolu otogar alt geçidine geldiği sırada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkaran refüjdeki yön tabelasına çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan güçlükle çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de araç ve çevresinde inceleme yaptı.

Bir süre trafiğe kapanan alt geçit otomobilin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Avrupa Birliği, Karaman, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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