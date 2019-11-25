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Karaman'da yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Karaman'da yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

25.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:42Karaman'da yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
'da yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hasan Binici (30) yönetimindeki 70 AB 070 plakalı otomobil, Karaman- kara yolu otogar alt geçidine geldiği sırada refüjdeki yön tabelasına çarptı.
Kazada araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan güçlükle çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Binici, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de araç ve çevresinde inceleme yaptı.
Bir süre trafiğe kapanan alt geçit otomobilin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Avrupa Birliği, Karaman, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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