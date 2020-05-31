Karaman'da yürüyüş yapan kadınlara motosiklet çarptı: 4 yaralı

Karaman'da yürüyüş yapan kadınlara motosiklet çarptı: 4 yaralı Karaman'ın Ermenek ilçesinde, motosikletin yürüyüş yapan kadınların arasına dalması sonucu 4 kişi yaralandı.

31.05.2020 20:58 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:02
Karaman'da yürüyüş yapan kadınlara motosiklet çarptı: 4 yaralı
KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesinde, motosikletin yürüyüş yapan kadınların arasına dalması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Güneyyurt yolu Yassıkaya mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybeden O.K.'nin kullandığı 70 E 8024 plakalı motosiklet, yön levhasına çarptıktan sonra yol kenarında yürüyüş yapan kadınların arasına daldı. Motosiklet sürücü ve çarptığı kadınlar mezarlığın içine savruldu. Kazada, yaralanan sürücüyle birlikte hemşire olduğu öğrenilen Nazan B., Solmaz E. ile Hanife E., çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu, motosiklet sürücüsünün ise vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Karaman’da yürüyüş yapan kadınlara motosiklet çarptı: 4 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Motosiklet, Ermenek, Karaman, 3. Sayfa, Haber

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