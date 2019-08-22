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Karaman'daki cinayet

Karaman'daki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden İsa Kocaoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

22.08.2019 17:48 Karaman'daki cinayet
Karaman'daki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden İsa Kocaoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Karaman Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Kocaoğlu'nun cenazesi, Yesevi Camisi'ne getirildi.
Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kocaoğlu'nun cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Kocaoğlu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dün Alacasuluk Mahallesi Kale Kavşağı'nda İsa Kocaoğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı Oktay K. tarafından bıçakla yaralanmış, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Devlet Hastanesi, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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