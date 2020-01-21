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Karaman'daki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

Karaman'da bir kişininin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.

21.01.2020 22:58 | Son Güncelleme: 21.01.2020 23:30Karaman'daki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı
'da bir kişininin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.

Mehmet Demirhan'ın öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelileri belirlemek için MOBESE ve diğer bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Şüphelilerin Konya'ya kaçtıklarını tespit eden ekipler, Cüneyt S. ve arkadaşı Merve B'yi Konya'da saklandıkları yerde yakalayıp Karaman'a getirdi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Cüneyt S. ve Merve B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
18 Ocak'ta Sakabaşı Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye otomobille gelen kişiler, av tüfeğiyle vurulduktan sonra yaralanan Mehmet Demirhan'ı (46) acil servisin önüne bırakarak kaçmıştı. Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Devlet Hastanesine sevk edilen Demirhan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Mehmet Demirhan, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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