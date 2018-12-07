Karaman'daki Fetö Operasyonunda Tutuklu Sayısı 15 Oldu

Karaman
merkezli 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 askerden 6'sı daha tutuklandı. Operasyon kapsamında tutuklu sayısı 15'e yükseldi.
Alınan bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı ileri sürülen 16'sı halen görevde, 1'i ihraç, 2'si emekli asker ile 1'i sivil 20 şahıs hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Yakalama kararı üzerine Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi
(TEM) ekipleri Ankara
başta olmak üzere Karaman, Bitlis
, Giresun Trabzon
, Samsun
, Bingöl
, Zonguldak
, Afyonkarahisar
, Tokat
ve Mersin
illerinde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 20 kişiyi gözaltına aldı. Karaman'a getirilen ve emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 9 askerden 6'sı daha tutuklandı. Buna göre aynı operasyonda tutuklu sayısı 15' yükselirken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN
Karaman
07 Aralık 2018 Cuma 14:06