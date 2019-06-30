30.06.2019 12:32
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Karaman'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi serbest

Karaman

KARAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si, emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalırken, 3'ü ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla bırakıldı.

KARAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si, emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalırken, 3'ü ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla bırakıldı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri; Mehmet D. (50), Hasan Hüseyin D. (53) ile Erdal Y.'nin (46) yabancı uyruklu kadınları kente getirdiği ve otomobilde fuhuş yaptırdığı bilgisini aldı. Şüphelileri takibe alan polis, kentin en işlek caddelerinden birinde fuhuş pazarlığı yapan Mehmet D., Hasan Hüseyin D., Erdal Y. ile Havva C. ve Azerbaycan uyruklu Hatavan M.'yi gözaltına aldı. 'Çavuş' lakaplı Mehmet D.'nin, kentteki lisede memur olarak görev yaptığı belirtildi. Havva C. ve Havatan M., emniyetteki sorgusunun ardından serbest kaldı. Havatan M., sınır dışı edilirken, adliyeye sevk edilen Mehmet D., Hasan Hüseyin D. ve Erdal Y. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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- Karaman
Kaynak: DHA
Polis , Karaman , Güncel

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