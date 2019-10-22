Haberler » Güncel » Karaman'daki hırsızlık şüphelileri Konya'da yakalandı

Karaman'daki hırsızlık şüphelileri Konya'da yakalandı

Karaman'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 zanlı, Konya'da gözaltına alındı.

22.10.2019 16:16Karaman'daki hırsızlık şüphelileri Konya'da yakalandı
Karaman'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 zanlı, Konya'da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karaman Merkez Dereköy'de bulunan bir taş ocağında bulunan tır kantarı ve iş makineleri, yerinden sökülerek çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Karaman İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'ne bağlı ekipler, çalınan malzemelerin, Konya'da bir hurdacıda olduğunu tespit etti.
Konya'ya giden ekipler, buradaki iş yerine düzenlediği operasyonda, çalınan malzemeleri ele geçirilirken, R.D, Ü.K, M.Z. ve H.Y'yi yakaladı.
Gözaltına alınan ve Karaman'a getirilen 4 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

Jandarma, Karaman, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:35 "Siyasetin ucuz müfterisi Kılıçdaroğlu artık susmalıdır"
17:35 İki ülke arasında krizi neden olan Butina cezaevinden çıkacak
17:34 Denizli'de teleferiği 4 yılda 2 milyon 600 bin kişi kullandı
17:34 Denizli'de terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret iddiası
17:31 Alanya'da düzenlenen plaj futbolu şampiyonası nefes kesti
17:31 Santiago'da karate heyecanı başlıyor
17:30 Japonya İmparatoru tahta çıktı: Bakan Ersoy Türkiye'yi temsil etti
22.10.2019 17:37:53