Haberler » Güncel » Karaman'daki silahlı bıçaklı kavga 1 yaralı - Haber

Karaman'daki silahlı bıçaklı kavga 1 yaralı

Karaman'daki silahlı bıçaklı kavga 1 yaralıKaraman'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.

29.11.2019 20:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:56
'daki silahlı bıçaklı kavga 1 yaralı
Karaman'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada karnına isabet eden kurşunla yaralanan Süleyman Atasever (24), hastaneye kaldırıldı, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Valide Sultan Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Atasever arkadaşlarıyla birlikte caddedeki çay ocağı önünde oturduğu sırada yanlarına Y.Y.(17) ve E.A. (17) geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Y. bıçakla, E.A. ise tabancayla karşı tarafa saldırdı. Atasever karnına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığılırken, Y.Y. ve E.A. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Süleyman Atasever Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Karaman'daki silahlı bıçaklı kavga 1 yaralı

Karaman, kavga, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:20 Londra Köprüsü'ndeki bıçaklı saldırı
21:16 Kayıp çinli kadının cesedi bulundu 4 kişi gözaltına alındı
21:16 Bodrum'da öğretmenler yemekte bir araya geldi
21:15 İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor
21:14 AK Parti Milletvekili Özşavlı'dan Türkiye karşıtı söylemlere müdahale
20:31 Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
19:05 Anket şirketi duyurdu: 'Beştepe'de görüşme' iddiası en çok Kılıçdaroğlu'nu yıprattı
18:35 Fetullah Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği örgüt mensubu yakalandı
18:20 İsveçli bakandan terör örgütü PKK'ya açık destek: Ben sizin dağınızım
15:38 Kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülüp vurulan adam, feci şekilde can verdi
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
29.11.2019 21:21:23