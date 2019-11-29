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Karaman'daki silahlı bıçaklı kavga: 1 yaralı

KARAMAN'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.

29.11.2019 21:55 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:55Karaman'daki silahlı bıçaklı kavga: 1 yaralı

KARAMAN'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada karnına isabet eden kurşunla yaralanan Süleyman Atasever (24), hastaneye kaldırıldı, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Valide Sultan Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Atasever arkadaşlarıyla birlikte caddedeki çay ocağı önünde oturduğu sırada yanlarına Y.Y.(17) ve E.A. (17) geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Y. bıçakla, E.A. ise tabancayla karşı tarafa saldırdı. Atasever karnına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığılırken, Y.Y. ve E.A. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Süleyman Atasever Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Karaman, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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