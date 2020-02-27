Haberler » 3. Sayfa » Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Haberler

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Karaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı şahıs tutuklandı.

27.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:47Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde duyum aldıkları M.R.Ö. isimli şahsı takibe aldı. M.R.Ö.'nün 70 AAE 571 plakalı otomobille kentte dolaştığını öğrenen ekipler hemen harekete geçti. Daha sonra polis ekipleri, şahsı yaşanan kovalamaca sonucu kıstırdıkları sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Polis şahsın üzerinde ve kaçarken attığı 15 paket satışa hazır halde eroin maddesi ile 1 adet bıçak ve 3 adet reçeteye tabii hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. - KARAMAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 22:29:13