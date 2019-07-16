16.07.2019 23:11
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Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklamaKARAMAN - Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 1'i kadın 5 kişi tutuklandı.

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
KARAMAN - Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 1'i kadın 5 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde duyum alması üzerine hemen harekete geçti. Yapılan takip ve çalışma sonucunda H.K, A.K, F.Ö, H.Ö. ve B.C., isimli kadın yakaladı. Ekipler zanlıların gösterdiği yerde 11 gram eroin ve 202 gram bonzai ele geçirdi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen beş şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Kaynak: İHA
Karaman, 3. Sayfa

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