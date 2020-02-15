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Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest kaldı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri savcılıktan 2'si de denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak salıverildi.

15.02.2020 22:38 | Son Güncelleme: 15.02.2020 23:32Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest kaldı
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri savcılıktan 2'si de denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak salıverildi.
Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erkan U.(25), Ömer K.(34) ve Hasret U'nun(25) Konya'dan Karaman'a satmak için uyuşturucu madde getirecekleri bilgisini aldı.
Şüphelileri takibe alan ekipler, Kazımkarabekir ilçesinde zanlıların içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 310 adet uyuşturucu hap, 28.5 gram esrar maddesi ve 8 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer K savcılıktan, Erken U. ve Hasret U'da çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak salıverildi.

Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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