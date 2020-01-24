Haberler » Güncel » Karaman'dan İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Haber

Karaman'dan İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Karaman'dan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemeleri yüklü 2 tır törenle uğurlandı.

24.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:12Karaman'dan İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi
'dan, 'nin kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemeleri yüklü 2 tır törenle uğurlandı.

STK Platformu, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan tırlar, İdlib'e gönderilmek üzere Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan yola çıktı.

Platform Başkanı Yunus Özdemir burada yaptığı konuşmada, yardımlara destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Yapılan duanın ardından yardım tırları yola çıktı.

Programa AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Karaman, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:24  Kırşehir'de İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı
17:24  Erdoğan: "(Libya) Askerimiz orada eğitim çalışmalarına destek verecek.
17:24  Afrika Birliği Raportörü: "Batı, demokrasi kılıfıyla Afrika'nın iç işlerine karışıyor"
17:24  Almanya Başbakanı Merkel, Libya konulu Berlin konferasında kabul edilen maddelerin BM Güvenlik...
17:23  Baroların 'Adalet Nöbeti', Antalya'da düzenlendi
24.01.2020 17:26:08