Karaman'dan Konya'ya Sevgi ve Barış Yürüyüşü

Uluslararası Mevlana
Vakfı Genel Başkan Vekili ve Mevlana'nın 22'inci kuşaktan torunu Esin Çelebi
Bayru, Mevlana Vakfı Konya
Şube Başkanı Nadir Karnıbüyükler ve beraberindeki heyetle Karaman
Valisi Fahri Meral'i ziyaret etti.
Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette Esin Çelebi Bayru, Mevlana Celalettin Rumi'nin ailesiyle Karaman'dan Konya'ya gelişinin 791'inci yıl dönümü nedeniyle nisan ayında planlanan ve bu yıl 4 üncüsü yapılacak olan "Karaman'dan Konya'ya Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" etkinlikleri hakkında Vali Meral'e bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Meral, Vakıf Başkan Vekili Bayru'ya çalışmalarında başarılar diledi.
Çelebi, Mevlana Celaleddin Rumi, Karaman, Konya, Güncel
Kaynak: AA