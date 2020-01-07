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Karaman'dan Suriye'nin kuzeyine 1 tır yardım malzemesi gönderildi

Karaman'dan Suriye'nin İdlib kentinin kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine yardım malzemeleri taşıyan 1 tır bölgeye uğurlandı.

07.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:06 Karaman'dan Suriye'nin kuzeyine 1 tır yardım malzemesi gönderildi
'dan 'nin kentinin kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine yardım malzemeleri taşıyan 1 tır bölgeye uğurlandı.

Türk Kızılay Derneği Karaman Şubesi öncülüğünde temin edilen yardım malzemelerini taşıyan tırın uğurlanması dolayısıyla şube binası önünde tören düzenlendi.

Şube Başkanı Adem Küçükyarma yaptığı konuşmada, İdlib'in masumlarına yaşama hakkının tanınmadığını söyledi.

Hava bombardımanlarında bir bebeğin enkaz altında bırakan anne defin işlemlerini yapamadan diğer bebeğini kurtarabilmek için Türkiye'ye doğru harekete geçtiğini ifade eden Küçükyarma, şöyle devam etti:
"Bu telafi edilemeyecek çok büyük bir travma. Hayatlarının en zor anlarını yaşayan bu masum insanlara destek olalım. İdlib'teki bu kara bulutları beraber dağıtalım. Belki daha fazla masumun, bebeğin ölmesini engelleyebiliriz. Türk Kızılay Derneği Karaman Şubesi tarafından 1 tır insanı yardım malzemelerini İdlib'e gönderiyoruz. Yardım tırının oluşturulmasında emeği olan bütün hayırseverlerden Allah razı olsun."

Yapılan duanın ardından yardım tırı Suriye'ye yola çıktı.

Törene, İl Göç Hizmetleri Müdürü Ahmet Öner, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan ve vatandaşlar katıldı.

Karaman, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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