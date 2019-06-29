29.06.2019 18:26
Haberler » Güncel » Haber

KARAMAN Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduKaraman'da yolda yürüyen bir kadın, fırtına nedeniyle devrilen ağacı fark edip, kaçarak ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Karaman 'da yolda yürüyen bir kadın, fırtına nedeniyle devrilen ağacı fark edip, kaçarak ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kadın, kaldırım üzerinde bulunan ve şiddetli fırtına nedeniyle devrilme aşamasında olan ağacı fark edip, koşarak kenara kaçtı. Kadının kaçmasının hemen ardından ağaç gürültüyle yola devrildi. Kadın, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.KARAMAN Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kaynak: DHA
Karaman , Güncel

Son Dakika Haberleri
20:18 Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
20:18 ABD Başkanı Trump'tan şaşırtan Huawei kararı! U dönüşü yaptı
20:16 Geline tır şoku
20:16 Kavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti
20:11 Tüfekle ateş ettiği eşini yaraladı - ADANA
20:05 İstanbul'da çalınan 39 küçükbaş, Tekirdağ'da bulundu
20:05 Saklıkent Kanyonu kesin korunacak hassas alan ilan edildi