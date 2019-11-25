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Karaman direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldüKaraman'da kontrolden çıkıp yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Binici (30), yaşamını yitirdi.

25.11.2019 10:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:51
Direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü
'da kontrolden çıkıp yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Binici (30), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Karaman- karayolu Otogar alt geçidi girişinde meydana geldi. Hasan Binici yönetimindeki 70 AB 070 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki yön levhası direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Binici, araç içinde sıkışırken, otomobil de çarpmanın şiddetiyle hurdaya döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan Binici, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Binici, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Soruşturma sürüyor.
Karaman direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Karaman, Konya, Güncel

Kaynak: DHA


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