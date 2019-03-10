Karaman Elektrik 'Kapama- Açma' Bedelinin İadesini Kazandı, Elektrik Firması da İtiraz Davası Açtı

Kaynak: DHA

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Zekeriya Başar (35), otomatik ödeme talimatında bulunan elektrik faturası iki kez ödenmediği için alınan 53,60 lira 'kapama-açma' bedelinin iadesini kazandı. Elektrik dağıtım firmasın da Tüketici Hakem Heyeti'nin ödeme bedelinin iadesi yönünde aldığı karara itirazda bulunarak dava açtı. Ermenek ilçesi Seyrah Mahallesi'nde oturan Zekeriya Başar'ın otomatik ödeme talimatı bulunan elektrik faturası geçen yıl mayıs ve ağustos ayında ödenmediği için, ilgili elektrik dağıtım firması tarafından elektrik kesildi. Başar, fatura ödemesini yaptıktan sonra da yeniden elektrikleri açıldı. Elektrik dağıtım firması Başar'dan her bir açma- kapama için 26,80 lira olmak üzere toplam 53,60 lira 'kapama- açma' beledi aldı.Başar da, elektrik dağıtım firmasının her hangi bir ihbarda bulunmadan elektriklerini kesintiye uğrattığını ileri sürerek, ödediği 53,60 lira paranın iadesi için 28 Aralık 2018 tarihinde Karaman İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulundu. Tüketici Hakem Heyeti, ilgili firmadan konu hakkında savunma istedi.TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ, PARANIN İADESİNE KARAR VERDİHakem Heyeti, firmanın savunmasında mayıs ve haziran ayında abone faturalarını ödemediği için elektriklerin kesildiği, ödeme işleminin ardından da açıldığını belirtti. Heyet, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin Elektriğin Kesilmesi ve Bağlanması maddesine göre, 'fiilen elektriği kesilmeyen kullanım yerinde tüketiciden kesme-bağlama bedeli talep edilemez' ifadesinin yer aldığı ve firmanın gönderdiği savunmada fiilen elektriğin kesildiğini kanıtlar herhangi bir bilgi veya belge sunmadığı gibi tüketiciye elektriğin kesileceğine dair yazılı olarak kesme ihbarnamesini göndermediğinin anlaşıldığını belirterek, 53,60 liranın iadesini karar verdi.ELEKTRİK DAĞITIM FİRMASI DAVA AÇTITüketici Hakem Heyeti'nin iade kararı üzerine elektrik dağıtım şirketi, Karaman 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 2 Mart günü başvuruda bulunarak dava açtı. Hakkını aramak için Tüketici Hakem Heyetine başvurduğunu belirten Zekeriya Başar, hakem heyetinin kendisini haklı bulup, paranın iadesi yönünde karar verdiğini belirtti. Elektrik dağıtım firmasının da 53,60 lirayı ödememek için itiraz davası açtığını ifade eden Başar, şunları söylediHakkımın peşindeyim. Mağdur edildim, bunun peşindeyim. Yoksa 53 lira ile ben zengin olmam.Otomatik ödemede olan faturalarım, herhangi bir sebeple ödenmemiş. Meram elektrik ne elektriğimi kesmeden önce, ne de kestikten sonra herhangi bir bildirimde bulunmadan elektriğimi kesmiş, Bunun sonucunda benden 53, 60 kuruş, 'açma- kesme' beledi tahsil ettiler. Bende Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. Tüketici Hakem Heyeti, benim haklı olduğumu bildirip 53,60 kuruşu, Meram elektrikten talep ettiler. Bunun sonucu sadece 53,60 kuruş ödememek için bana dava açmış.Davanın Karaman'da görüleceği ve Ermenek ile Karaman arasının yaklaşık 155 kilometre mesafede olduğunu belirten Başar, Davaya gideceğim. Ermenek'ten çıkacağım, 155 kilometre mesafedeki Karaman merkeze yürüyerek oraya gideceğim. Avukat dahi tutmayacağım. benim kendi kendimi savunacak kabiliyetim ve yüreğim var. dedi.Elektrikler kesildiğinde normal bir kesinti sandığını hatırlatan Başar, Normal kesinti sandık; ama komşularda vardı bizde yoktu. Anında online ile ödeme yaptım. Ama mesai saati dışı olduğu için açmaya gelmediler bile. Küçücük çocuğum vardı ve mağdur olduk. diye konuştu. Dava ise nisan ayında görülecek.