Haberler» Güncel» Haber

Karaman Engelli oğlunu sedyede görünce gözyaşlarını tutamadı

Engelli oğlunu sedyede görünce gözyaşlarını tutamadıKaraman'da işitme engelli Ramazan Uğuz (26), kullandığı motosikletin kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu yaralanıp, hastaneye kaldırıldı.

16.08.2019 15:15
Karaman Engelli oğlunu sedyede görünce gözyaşlarını tutamadı
Engelli oğlunu sedyede görünce gözyaşlarını tutamadı
Karaman'da işitme engelli Ramazan Uğuz (26), kullandığı motosikletin kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu yaralanıp, hastaneye kaldırıldı. Kazayı duyup hastaneye gelen anne Leyla Uğuz, oğlu acil servise alındığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaza, bugün merkeze bağlı Başkışla köyü girişinde meydana geldi. Ramazan Uğuz yönetimindeki 70 AP 522 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi, Kazada yaralanan Uğuz da, ihbar üzerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uğuz, ambulanstan indirilip acil servise alındığı sırada kazayı duyup gelen annesi Leyla Uğuz, oğlunu görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Tedavi altına alınan Uğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Karaman Engelli oğlunu sedyede görünce gözyaşlarını tutamadı

Karaman, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:26   Başkan Demirtaş: "Gençlerimize yönelik birçok çalışma yürüteceğiz"
15:26   Türkiye'nin en büyük 2. mobilya ihracatçısından istihdama katkı
15:26   Birlikte yaşadığı kadını, babasını ve köyün muhtarını öldüren kişi tutuklandı (2)
15:25   Bu çay ocağında, şehit yakınları, gazilere ve emniyet mensuplarına çay ücretsiz
15:25   Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret
15:24   SAKARYA Serkan Bayraktar toprağa verildi
15:24   Sivas'ta, otomobil kamyonetle çarpıştı 4 yaralı