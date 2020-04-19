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KARAMAN Ermenek'te 1 kişi koronavirüsten öldü, halk sokağa çıkmadı

Ermenek'te 1 kişi koronavirüsten öldü, halk sokağa çıkmadıKARAMAN'ın Ermenek ilçesinde koronavirüs nedeniyle 3 gün önce tedaviye alınan 1 kişi, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

19.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:54
Ermenek 'te 1 kişi koronavirüsten öldü, halk sokağa çıkmadı
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde koronavirüs nedeniyle 3 gün önce tedaviye alınan 1 kişi, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. İlçede pazar günü olmasının da etkisiyle halk sokağa çıkmadı.
11 bin 300 nüfusa sahip Ermenek'te Meydan, Çınarlısu, Orta, Taşbaşı, Değirmenlik, Susaklı, Sandıklı, Güllük ve Seyran mahalleleri ile Ardıçkaya köyü, Covid-19 pozitif tanısı konan hastaların filyasyon çalışmasında fazla kişiyle temas etmeleri ve il dışından gelen kişilerin fazla olması nedeniyle 17 Nisan günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Bu kapsamda mahallelerin giriş ve çıkışları güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alınıp, maskesiz çıkmaya yasağı getirildi. Ayrıca Ermenek kent merkezi, Güneyyurt ve Kazancı beldesi ve köylerde pazarların kurulması geçici bir süre durduruldu. Başta ilçe merkezi olmak üzere belde ve köylere giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi. Jandarma ve poliste kontrol noktalarında uygulama yapıyor.
İlçede koronavirüs nedeniyle tedaviye alınan 1 kişi sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bunun ilçede duyulması üzerine pazar günün de etkisiyle ilçede yaşayanların büyük bölümü sokağa çıkmadı. KARAMAN Ermenek’te 1 kişi koronavirüsten öldü, halk sokağa çıkmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ermenek, Sabah, Güncel
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