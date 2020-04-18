Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

KARAMAN Ermenek'te 1 köy ve 9 mahalle karantinaya alındı

Ermenek'te 1 köy ve 9 mahalle karantinaya alındıKARAMAN'ın Ermenek ilçesinde koronvirüs vakalarının görülmesi üzerine 1 köy ve 9 mahalle karantina altına alınırken ilçeye giriş ve çıkışlarda kısıtlandı.

18.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:04
Ermenek 'te 1 köy ve 9 mahalle karantinaya alındı
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde koronvirüs vakalarının görülmesi üzerine 1 köy ve 9 mahalle karantina altına alınırken ilçeye giriş ve çıkışlarda kısıtlandı.
Ermenek'te İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Meydan, Çınarlısu, Orta, Taşbaşı, Değirmenlik, Susaklı, Sandıklı , Güllük ve Seyran Mahalleleri ile Ardıçkaya köyü Covid-19 pozitif tanısı konan hastaların filyasyon çalışmasında fazla kişiyle temas etmeleri ve il dışından gelen kişilerin fazla olması nedeniyle karantina altına alındı. Bu kapsamda mahallelerin giriş ve çıkışları güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alınıp, maskesiz çıkmaya yasağı getirildi. Ayrıca Ermenek kent merkezi, Güneyyurt ve Kazancı Beldesi ve köylerde pazarların kurulması geçici bir süre durduruldu. Başta ilçe merkezi olmak üzere belde ve köylere giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi. Bu kapsamda jandarma ve poliste kontrol noktalarında uygulama yapıyor. KARAMAN Ermenek’te 1 köy ve 9 mahalle karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sandıklı, Ermenek, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru’nun hayatını kaybeden oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Ebru'nun hayatını kaybeden oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı
Koronadan ölüm oranında İstanbul’u geçen kentimiz alarm veriyor Haberler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
ABD’de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor Haberler
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haberler
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Vali, tepki çeken sözlerinin ardından sağlıkçılardan özür diledi Haberler
Vali, tepki çeken sözlerinin ardından sağlıkçılardan özür diledi
Yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi Haberler
Yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi
Vali, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak Haberler
Vali, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak
Haberler ›› Güncel ››KARAMAN Ermenek'te 1 köy ve 9 mahalle karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:06: İstanbul polisi kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor - Haber 18:04: Koronavirüsü yenen Gül hemşire, alkışlarla taburcu oldu - Haber 18:04: Ekmek getirmesi için çağrılan zabıtaya İstiklal Marşı sürprizi - Haber 18:04: Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 30 kişiye para cezası - Haber 18:03: Bandırmalılar sokağa çıkma yasaklarına uydu - Haber 18:03: Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi - Haber 15:47: Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti - Haber 13:34: Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı - Magazin 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti - Haberler