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KARAMAN Ermenekli kadınlar, maske dikmek için seferber oldu

Ermenekli kadınlar, maske dikmek için seferber olduKARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde 6 kadın usta öğretici, koronavirüs nedeniyle ilçedeki maske ihtiyacını karşılamak için gönüllü olarak maske dikiyor.

21.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:46
Ermenekli kadınlar, maske dikmek için seferber oldu
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde 6 kadın usta öğretici, koronavirüs nedeniyle ilçedeki maske ihtiyacını karşılamak için gönüllü olarak maske dikiyor. 11 bin 300 nüfusa sahip Ermenek'te koronavirüs tedbirleri devam ediyor. Halk Eğitim Merkezinde görevli 6 kadın usta öğretici, merkezin kapalı olmasına rağmen ilçenin maske üretimini karşılamak için evlerinde maske dikmeye karar verdi. Bu durumu duyan Ermenek Belediyesi de kadınlara destek olmak için maske üretimindeki malzemelerin temin etti. Ardından 6 kadın, dün Halk Eğitim Merkezindeki atölyede maske üretmeye başladı. Bu hafta içi 10 bin adet makse dikmeyi planladıklarını belirten Melek Çekiç, şunları söyledi:
"Ermenek Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri olarak, şu 'Covid-19'lu zor günlerimizde devletimize ve Ermenek halkımıza, Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyası adı altında, bizde memleketimizin insanları adına, devletimiz için elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Gece gündüz durmadan çalışarak halkımıza maske üretmeye çalışıyoruz. Belediye Başkanımız malzemeleri temin etti. Bizde dikiyoruz." Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu da, bu çalışmanın adeta Kurtuluş Savaşı'ndaki seferberlik gibi olduğunu belirterek, "Ermenek'teki fedakar kadınlarımız, işlerini güçlerini bırakıp, maske dikiyorlar. Bu görüntü aynı Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi, koronavirüsle mücadele bizim için seferberlik halidir. Savaş halidir. Bu anlamda kadın erkek herkes elinden geldiği kadarıyla üzerine düşeni yaptığını görüyoruz. Ermenek'te de kadınlarımız kendi talepleri doğrultusunda ilk önce evlerinde maske dikiyorlardı. Şimdi Halk Eğitim Merkezinde, Ermenek halkı için maske dikiyorlar. "diye konuştu. KARAMAN Ermenekli kadınlar, maske dikmek için seferber oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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