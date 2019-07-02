02.07.2019 17:53
Haberler» Güncel» Haber

KARAMAN Eski sevgilisiyle çıkan kızı bıçakladı, serbest kaldı

Eski sevgilisiyle çıkan kızı bıçakladı, serbest kaldıKaraman'da eski erkek arkadaşı T.B. (17) ile görüştüğü iddiasıyla lise öğrencisi H.U. (16) adlı kızı karnından bıçaklayan A.B. (16), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Eski sevgilisiyle çıkan kızı bıçakladı, serbest kaldı
Karaman'da eski erkek arkadaşı T.B. (17) ile görüştüğü iddiasıyla lise öğrencisi H.U. (16) adlı kızı karnından bıçaklayan A.B. (16), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yaralı H.U. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Valide Sultan Mahallesi'ndeki lisenin önünde meydana geldi. A.B., eski sevgilisi T.B. ile görüşen H.U. ile lise önünde karşılaştı. A.B., H.U.'ya, Neden eski sevgilimle çıkıyorsun diyerek tartışmaya başladı. İki genç kız arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.B., yanındaki bıçakla H.U.'yu karnından yaraladı. H.U. kanlar içerisinde yere yığılırken, A.B. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.U., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.U., tedavisinin ardından taburcu oldu.
Olaydan kısa bir süre sonra gözaltına alınan A.B., ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkarılan A.B., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. KARAMAN Eski sevgilisiyle çıkan kızı bıçakladı, serbest kaldı
Kaynak: DHA
Karaman, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:56   BÖLGE İDARE MAHKEMESİ'NİN İKİNCİ KATINDAN DÜŞEREK ÖLDÜ
18:56   TUNCELİ Sudaki ördeği insan sandı, boğulma ihbarında bulundu
18:56   VAN Eski Bakan Hüseyin Çelik'in babası Van'da toprağa verildi
18:54   TBMM ile Rusya Parlamentosu arasında iş birliği protokolü
18:53   Denizde yüzen amca boğuldu, yeğeni kurtarıldı
18:53   Ek fotoğraf/Bölge İdare Mahkemesi'nin ikinci katından düşerek öldü
18:53   Kimyasal reaktör kazanı montajında patlama