Karaman: "Evimize mutlu dönmek istiyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yarın oynayacakları AEK maçı öncesi yaptığı açıklamada, futbolun doğrularını yaparak Trabzon'a mutlu dönmek istediklerini söyledi.



UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman ve takım kaptanı Sosa mücadelenin oynanacağı OAKA Spyros Louis Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.



Karşılaşmanın her iki takım açısından da zor ve önemli olacağını ifade eden Karaman, "Bu bilinçle hazırlığımızı yaptık. Rakibimize saygı duyuyoruz. Futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir rakiple oynayacağız. Oyunun her alanında kendi futbol planı doğrularından vazgeçmemeye çalışan bir rakibimiz var. Biz de benzer özellikteyiz. Yarın futbolseverler keyifli mücadele izleyecekler. Hazırlığımızın karşılığını almak istiyoruz" dedi.



"Oynanmamış hiç bir müsabakada ben favori görmem"



Maçın favorisinin olup olmadığına dair bir soruya da Ünal Karaman, "Oynanmamış hiçbir müsabakada ben favori görmem. Rakibimizin teknik direktörünün yaptığı yorumlara saygı duymanın ötesinde yorum yapmayı uygun görmüyorum. Şayet bu maça; adına derseniz, ben oynanmamış hiçbir müsabakada favori görmem. Sonuçta sahada çıkıp kendi doğrularınızı yaparsınız, yapmadığınız anda cezayı keserler, yaparsanız gülerek ayrılırsınız. Geçmiş dönemde de hem futbolcu olarak hem teknik adam olarak da bunları yeterince tecrübe ettik. Biz sadece kendi gücümüzü ve futbol doğrularını yapmaya çalışacağız. ve umarım onun karşılığında da evimize mutlu bir şekilde döneriz" diye konuştu.



"Bekleyip göreceğiz"



Zor bir maç programının kendilerini beklediğini söyleyen Karaman, "Daha önce de söyledim, sizin hazırlık evresini geçirdiğiniz dönemde rakiplerinizin de hazırlık evresi oluyor. Sizin hazırız dediğiniz ortam içerisinde rakipleriniz de hazır oluyorlar. Lig adına kolay müsabaka olmadığını defalarca dile getirdim, yine dile getiriyorum. Siz gücünüzün farkına varıp, rakibe saygı duyarak, kendi çalışmanızı üst seviyede yaptığınız ölçüde güçlüsünüz. Onun için ben, 'mutlak şu süre içerisinde hazır olacağız' deyip de kendimizi farklı bir yere koymaya futbol anlayışım müsait değil. Size de şunu söyleyebilirim; belki siz bizleri farklı yerlere koyabiliyorsunuz. İşimiz her anda zor, her anda başlayıp da ligin sonunu göreceğiniz haftaya gelinceye kadar disiplin ve sorumlulukla hazır olmalısınız. Hiçbir şekilde detayın gücünü görmemezlikten gelemezsiniz, o detayın gücü sizi bir yerlere taşıyacak. Şu tarihlerde daha iyi olabiliriz diyen meslektaşlarımız olabilir ama oynayacağımız en yakın müsabakayı, en iyi olmamız gereken müsabaka olarak görürüm. Onun için yarınki müsabaka ve bir sonraki oynayacağımız lig maçı. Evet dar aralıklar, bizi zorlayacak bir program var. Ama ona da cevap vermeye çalışacağımız oyuncu grubumuz var. Olabildiğince oyuncularımızın tamamından faydalanmaya çalışacağız, sonuçlarını da bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.



"Rakibimizi analiz ettik"



Teknik Direktör Karaman, rakiplerini analiz ettiklerini ve olumlu olumsuz yanlarını bildiklerini söyleyerek, "Elbetteki rakibimizin olumlu ya da olumsuz yönlerini biliyoruz. Futbol oynamaya çalışan takımların zaman içerisinde geçiş oyunlarında sıkıntılar olabilir. Bunu her takım yaşar ki benzer sorunları biz de yaşıyoruz" dedi.



"AEK çok özel bir takım"



Karaman, AEK'in çok iyi bir takım olduğunun altını çizen Karaman, "Geçekten iyi bir takım, oyunun hiçbir bölümünde futbol dışı bir şey düşünmüyorlar. Sadece futbol oynamaya çalışıyorlar ve kendi futbol doğrularından prensiplerinden taviz vermiyorlar. Elbette zorlandıkları noktalar da var. Biz nasıl ki, bir çok noktada zorlanıyorsak, onların da zorlandığı zorlandığı noktalar var. Şayet oynayacak alan ve zaman verecek olursanız çok özel ve yetenekli oyunculara sahipler. Oyuncu grubunun tamamı verilen görevi yerine getirmenin çabası içinde. Bizimle kalite olarak örtüşen bir takım umuyorum. Yarın doğruları daha fazla yapan takım biz olur ve şehrimize iyi bir sonuçla döneriz. Ama özel bir takımla oynayacağız" açıklamasında bulundu.



Karaman karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına ilişkin de şunları söyledi:



"Nerede oynarsak oynayalım taraftarlarla olsun isteriz. Bu şölen havası, bazen insani duruşları zaafa uğratabiliyor. Keşke hiçbir yerde taraftarsız müsabakalar oynanmasa. Ancak taraftar oynamıyor, sahaya çıkan inanmış yürekler oynuyor. Seyirci olsa da aynı oyunumuzu oynayacaktık. Avantaj mı dezavantaj mı olacağını yarın maçtan sonra yorumlayabilirim."



Sosa: "Zor maç olacak"



Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa ise zor bir maç olacağını ifade ederek, iyi hazırlandıklarını söyledi. Sosa, "Hocamızın dediği gibi gerçekten saygı duyduğumuz ve iyi futbol oynamaya çalışan bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç olacak. İki maç da her iki taraf için kolay olmayacak. Ama biz iyi hazırlandık. Bu maça kadar hazırlıklarımızı çok sıkı bir şekilde gerçekleştirdik. Umarım yarın bunun karşılığını Trabzonspor'u hak ettiği yere getirecek kadar alırız" diye konuştu. - ATİNA

Kaynak: İHA