Karaman Evine Ateş Eden Kişiyi Öldüren Zanlı Tutuklandı

Karaman
'da, iddiaya göre aralarında husumet ve evine kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla ateş eden Hamza Aylak'ı (30), av tüfeğiyle karşılık verip öldüren Veli Kılış (23), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, geçen cuma günü saat 21.00 sıralarında Hamidiye
Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil kaporta ustası evli Hamza Aylak, iddiaya göre aralarında husumet bulunan Veli Kılış'ın evinin önüne gidip, eve kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla ateş açtı. 1'inci kattaki evinin balkonuna çıkan Kılış da, av tüfeğiyle ateş açarak karşılık verdi. Açılan ateş sonucu vücudunun 13 yerine isabet eden saçmalarla yaralanan Aylak, kanlar içinde yere yığıldı. Aylak, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda kalbi durdu. Yapılan müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırılan Aylak, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Silahlı çatışmadan yara almadan kurtulan Kılış ise olaydan sonra kaçtı. Kılış, yaklaşık 500 metre ileride saklandığı inşaatta yakalandı. Gözaltına alınan Kılış, yapılan sorgulamasında pişman olduğunu belirterek, Karşımdaki kişinin elindeki tabancanın kurusıkıdan bozma olduğunu bilmiyordum. Bana ve evime ateş açtığı için karşılık verdim. Amacım korkutmaktı. Pişmanım. dediği öğrenildi. Sorgusunun ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Kılış, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Karaman
02 Aralık 2018 Pazar 13:10