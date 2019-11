Karaman: "Fiziksel ve psikolojik olarak müsabakaya hazırız"

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında yarın Rusya temsilcisi Krasnodar ile karşılaşacak Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ünal Karaman, işlerinin zor olduğunu ancak hem fiziksel hem psikolojik olarak müsabakaya hazır olduklarını söyledi.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçın oynanacağı Krasnodar Stadı'nda golcü oyuncu Alexander Sörloth ile basın toplantısı düzenledi.Zor bir süreçten geçtiklerini belirten Karaman, "Bu zorluklara karşın hem sporculuk hem teknik adamlık döneminden antrenmanlıyım. Belli mazerete, soruna takılmadan hep çözüm üretmeye gayret gösterdik. Yarın işimizin zorluğunu biliyoruz. Krasnodar iyi takım, Trabzon'da bizi yenerek önemli avantaj elde ettiler. Bu sezon 18. resmi maçımızı oynayacağız. 7 sakat ve 1 tane gereksiz yükleme ve yorgunluğa karşı bıraktığımız oyuncu dikkate alındığında 19 yaşında olan oyunculardan destekli bir kadro ile buraya geldik. Tabi ki bu genç oyuncuların bizimle beraber kanatlanmalarını, uçmalarını arzu ediyoruz. Biz mücadele edeceğiz, gayret göstereceğiz ve sonucunu hep beraber bekleyip göreceğiz" dedi.Karaman, Sosa ve Sturridge gibi önemli eksikliklerinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine de, "Bizim için Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Obi Mikel'i, 7 sakatımızı saydığımızda hepsi ayrı ayrı değerde. Biz Türkiye'de kriz ortamında çoğunlukla kullandığımız bir söz vardır, kriz ortamlarının kendi içinde fırsat sağladığını söyleriz. Genç oyuncular böyle önemli müsabakada kendilerini göstererek geleceğinin yıldız adayları arasında yerlerini alacaklardır. Uzun zamandır bu oyunculardan yararlanamadığımız için üzülüyoruz. Bununla beraber genç arkadaşlarımız inanıyoruz ki, armalarını en iyi şekilde temsil edeceklerdir" şeklinde konuştu."Onların başında saha komutanı var"Karaman, lig ve Avrupa'da takımın kaybedilen puanların ardından psikolojik durumuna ilişkin bir soru üzerine de şunları söyledi:"Onların başında bir salon subayı değil,saha komutanı var. Dolasıyla bizim iş bitti diye beyaz bayrağı veya havluyu atmadığımız sürece onların atma lüksü yok. Onlar öğrenecekler, hata yapacak, maç kaybedecek ama pes etmeyecekler. Bizim psikolojik yılgınlığımız yok, sadece üzgünüz. Yarınki maça bu şekilde bakıyoruz. Olabilecek en iyi hazırlıkla biz yarın sahada olacağız. Gücümüzü sonuna kadar kullanacağız. Bunun ötesinde rakip iyi takım, iyi durumda asla pes etmeyen bir takım. Son maçta son dakikalarda 2 gol attılar. İşimizin zor olduğunu biliyoruz, hem fiziksel hem psikolojik olarak müsabakaya hazırız.""Kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz"Trabzonspor'un geleceğine yönelik soru üzerine ise Karaman, şunları söyledi:"Biz geçen seneden bu yana geldiğimizden beri birçok zorlukla mücadele ediyoruz. Sadece ben değil bu camiaya gönül veren her insan birçok zorlukla mücadele ediyor. Sayın başkanımızın ve değerli yönetim kurulunun, kulübün profesyonellerinin emeğini yok sayamayız, onlar gerçekten özverili bir şekilde çalışıyorlar ama bu bir süreç. Bunu bugünden yarına düzeltmeniz, rayına oturtmanız söz konusu olmayabilir. Birçok şeyin düzelmesinde sonuçlar önemli bir unsurdur. Biz zaman zaman bu arzu ettiğimiz sonuçları alarak bir yerlere gelmeye çalıştık ama sonuçlarda zorlandığımız dönemlerde de çok yürekli, kaliteli, yeteneğini sonuna kadar kullanmaya gayret gösteren oyuncu grubuna sahibiz. Geçen seneden başlayıp şu ana kadar gelen süreçte bu oyuncuların özellikle kontenjan oyuncuları dahil Trabzonspor tarihinde hiçbir zaman bu kadar sahiplenme olmamışken, bu şehrin evladı gibi formalarına armaya sahip çıkıyorlar. Camiayı bir noktaya getirmeye çalışıyorlar.""Zamanı geldiğinde gereğini yaparız""Bugün gelinen noktada durumdan memnunsunuz derseniz teknik adam olarak elbette ki memnun değilim" diyen Karaman, "Üzgünüm. İnsan olarak üzgünüm. O oyuncuların sahada olmadıkları anda ne kadar üzgün olduklarını biliyorum. Onların arzu ettiğimiz performansı saha içinde gösteremediğimiz zaman üzülüyoruz. Biz yeteneğimiz ölçüsünde en iyi vermeye gayret gösteriyoruz, bundan şüphe yok. Oyuncularımız da ne antrenmanda ne müsabakada kendi yeteneklerinin gerisinde kalacak performans içindeler. Olacak her türlü sonucu kabul edebiliyoruz. Bugün zorluk var, bu zorluk içinde biz sonuca bakıp siz istediğinizi yapabilirsiniz diyorlarsa o konuda da idmanlıyız, vakti zamanı geldiğinde gereğini de yaparız" ifadelerini kulandı.Sörloth: "Hedefimiz galibiyet"Trabzonspor'un Norveçli oyuncu oyuncusu Alexander Sörloth ise Trabzon'daki maçta iyi bir oyun oynamalarına rağmen kaybettiklerini söyledi.Takımda tüm oyuncuların ellerinden geleni yapacağını belirten Sörloth, "Yarınki hedefimiz iyi bir oyunla galibiyet almak. Sakat oyuncularımız var ama bu konu hakkında çok fazla konuşmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü genç ve başarıya aç oyuncularımız var. Bu oyuncularımız da ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklardır. Sakatlardan daha çok sahaya çıkacak genç arkadaşlarımızın yapacakları ile alakalı konuya odaklanabiliriz" dedi. - KRASNODAR