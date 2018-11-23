Karaman Göğsüne Kesici Alet Saplanan Mermer İşçisi Yaralandı

Göğsüne kesici alet saplanan mermer işçisi yaralandı
KARAMAN'da Osman Demirkol (20), çalıştığı ocakta mermer kesme makinesinden fırlayan kesici aletin göğsüne saplanması sonucu ağır yaralandı. Kalbi durdurulduktan sonra yeniden çalıştırılan ve ameliyata alınan Demirkol'un, aynı ocakta çalışan ağabeyi Halil Demirkol
ise kardeşinin yanından ayrılmadı.
Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Özdemir köyündeki bir mermer ocağında meydana geldi. Osman Demirkol, ocakta mermer kestiği sırada, makinadan kopup fırlayan elmas diye tabir edilen kesici alet göğsüne saplandı. Kanlar içinde kalan Demirkol, yere yığıldı. Durumu fark eden mesai arkadaşları ve aynı fabrikada çalışan ağabeyi Halil Demirkol, kardeşini otomobille hastaneye götürmek için yola çıktı. Yaralı Demirkol, yolda çağrılan ambulansa alındı. Bu sırada Demirkol'un kalbi durdu. Sağlık görevlilerin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Demirkol, Karaman
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanından ayrılmayan ağabeyi Halil Demirkol ise kardeşinin vücuduna saplanan kesici aletin çıkarılması için ameliyata alınması üzerine fenalaşıp yere yığıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Halil Demirkol,Karaman