18.06.2019 20:06
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KARAMAN Hasta köpek, tedavi için İstanbul'a götürüldü

Hasta köpek, tedavi için İstanbul'a götürüldüKaraman'ın Ermenek ilçesinde uyuz hastalığı nedeniyle yüzü taşlaşan, vücudunun çeşitli yerlerinde kanama ve yara oluşan köpek, tedavi için İstanbul'a götürüldü.

Hasta köpek, tedavi için İstanbul'a götürüldü
Karaman'ın Ermenek ilçesinde uyuz hastalığı nedeniyle yüzü taşlaşan, vücudunun çeşitli yerlerinde kanama ve yara oluşan köpek, tedavi için İstanbul'a götürüldü.
Ermenek Belediyesi zabıta ekipleri, yaralı ve rahatsız olan köpeği fark edince, alıp barınağa götürdü. Veteriner Arzu Çemen da yaptığı kontrolde köpeğin, uyuz hastalığı nedeniyle yüzünün taşlaştığını, vücudunun çeşitli yerlerinde kanama ve yara oluştuğunu belirledi. Köpeğin detaylı tedavisinin yapılması için sokak köpeklerinin tedavisiyle yakından ilgilenen ve merkezi İstanbul'da bulunan Dost Derneği'ne haber verildi. Dernek başkanı Adem Gündüz ve eşi Burcu Gündüz, Ermenek'e gelerek hasta köpeği İstanbul'a götürdü.KARAMAN Hasta köpek, tedavi için İstanbul'a götürüldü
Kaynak: DHA
Karaman, Ermenek, İstanbul, Güncel

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