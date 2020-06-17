KARAMAN Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar

Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılarKARAMAN'da, tartışma sırasında bıçakla kalçasından yaralanıp ambulansla hastaneye getirilen Osman B., sedye üzerinde Acil Servis'e alındığı sırada kavga ettiği İsmet G. (25) ve ağabeyi Murat G.'nin (32), yumruklu saldırısına uğradı.

17.06.2020 00:37 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:43
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
KARAMAN'da, tartışma sırasında bıçakla kalçasından yaralanıp ambulansla hastaneye getirilen Osman B., sedye üzerinde Acil Servis'e alındığı sırada kavga ettiği İsmet G. (25) ve ağabeyi Murat G.'nin (32), yumruklu saldırısına uğradı. Sedyenin devrilmesiyle düşen Osman B., polis, güvenlik görevlisi ve sağlık çalışanlarının müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Topucak Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Osman B., caddede yürüdüğü sırada karşılaştığı İsmet G. ve ağabeyi Murat G. ile iddiaya göre yan bakma nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine iki taraf da birbirine bıçakla saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla hafif yaralanan iki kardeş, otomobilleriyle olay yerinden ayrılıp Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Kalçasından yaralanan Osman B. ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı. Osman B., sedye üzerinde Acil Servis'e alındığı sırada karşılaştığı İsmet G. ve ağabeyi Murat G.'nin, yumruklu saldırısına uğradı. Sedyenin devrilmesiyle düşen Osman B., polis, güvenlik görevlisi ve sağlık çalışanlarının müdahalesiyle kurtuldu. Osman B. olayın ardından özel bir hastaneye sevk edildi.
Tedavileri tamamlanan iki kardeş ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. KARAMAN Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Acil Servis, Karaman, kavga, Güncel, Haber

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