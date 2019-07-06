06.07.2019 12:18
Haberler» Güncel» Haber

KARAMAN İç çamaşırına sakladığı tabanca ateş aldı, kasığından yaralandı

İç çamaşırına sakladığı tabanca ateş aldı, kasığından yaralandıKaraman'da Ahmet Akkuş, (32) jandarmaya yakalanmamak için iç çamaşırına sakladığı tabancayı, kontrol noktasını geçtikten sonra çıkarmak istedi.

İç çamaşırına sakladığı tabanca ateş aldı, kasığından yaralandı
Karaman'da Ahmet Akkuş, (32) jandarmaya yakalanmamak için iç çamaşırına sakladığı tabancayı, kontrol noktasını geçtikten sonra çıkarmak istedi. Bu sırada tabanca ateş alınca, Akkuş, kasığından yaralandı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Karaman- Ereğli karayolu üzerinde meydana geldi. Arkadaşı Muzaffer Sağ ile birlikte Niğde'den Karaman'a gelen Ahmet Akkuş, jandarmanın kontrol noktasını fark edince, otomobilin torpidosundaki ruhsatsız tabancayı iç çamaşırının içine gizledi. Ahmet Akkuş jandarma uygulama noktasını geçtikten sonra tabancayı çıkarmak istedi. Ancak bu sırada tabanca ateş aldı, Ahmet Akkuş kasığından yaralandı.
Arkadaşı Muzaffer Sağ'ın ihbarı üzerine gelen ambulansla Ahmet Akkuş, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, olayın ardından Ahmet Akkuş'un kullandığı otomobilde detaylı inceleme yaptı. Araçta bulunan ruhsatsız tabanca ve mermi kovanı muhafaza altına alındı. KARAMAN İç çamaşırına sakladığı tabanca ateş aldı, kasığından yaralandı
Kaynak: DHA
Ahmet Akkuş, Akkuş, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:14   Buca Belediyesinde kadınların günü
14:13   Sevgileriyle engellerini ve uzaklığı aştılar
14:13   Orhangazi'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
14:12   İlk hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
14:10   AFAD'dan itfaiye ekiplerine eğitim
14:10   Yamanlar Domatesi tezgahlara dönüyor
14:10   Devrek'te trafik kazası: 7 kişi hafif yaralandı