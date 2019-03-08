Karaman
İl Genel Meclisi son toplantısını yaptı.
Toplantı gündeminin tamamlanmasının ardından meclis üyeleri tek tek söz alarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.
İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar yaptığı konuşmada birlikte geçirdikleri beş yılın son toplantısını tamamladıklarını söyledi.
Ay sonunda yapılacak olan seçimlerde aday olanlara başarı dileyen Kapar, şunları kaydetti:
"Aday olmayan arkadaşlarıma ise bu zamana kadar verdikleri emek ve hizmetler için teşekkürlerimi sunuyorum. Beş yıllık görev süresinde her birimiz vatandaşımız ile idaremiz arasında üstlendiğimiz köprü olma görevini layığı ile yerine getirebilmek için çalıştık. Aldığımız kararların çoğunu oy birliği ile alarak uyum içinde çalıştık. Yeni dönemde de İl Özel İdaremizin ve İl Genel Meclisimizin Karamanımız için daha verimli işler yapacağına inancım tam. Ben şimdiden yeni dönemde çalışacak Meclisimize de başarılar diliyor, bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum."
Toplantı birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.
Karaman, Güncel
Kaynak: AA