Karaman'ın Ayrancı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Yüksel...

Karaman
'ın Ayrancı
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Yüksel Büyükkarcı
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Yüksel Büyükkarcı 711, AK Parti
adayı Yavuz Candan
475, CHP
adayı Ramazan Delice
366 oy aldı.
Büyükkarcı'nın öz geçmişi
Büyükkarcı, 1963 yılında Karaman'ın Ayrancı İlçesinde doğdu. İlköğrenimini Ayrancı'da, ortaöğrenimini Konya
'da, yükseköğrenimini Ankara
Sağlık Eğitim Enstitüsünde, lisans eğitimini Malatya
İnönü Üniversitesinde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimini ise Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde tamamladı.
Konya'da çeşitli kurumlarda yöneticilik yapan Büyükkarcı, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 2. kez Ayrancı Belediye Başkanlığını kazandı.
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Kaynak: AA