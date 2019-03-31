31 Mart 2019, 22:14
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Karaman'ın Ermenek İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, İyi Parti Adayı...

Karaman

Karaman'ın Ermenek ilçesinde belediye başkanlığını İYİ Parti adayı Atila Zorlu kazandı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde belediye başkanlığını İYİ Parti adayı Atila Zorlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Atila Zorlu 2 bin 955, AK Parti adayı Uğur Sözkesen 2 bin 90, MHP adayı Emel Öztürk 401 oy aldı.

Zorlu'nun öz geçmişi

Zorlu, 1974 yılında Gelibolu'da doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Konya'da tamamlayan Zorlu, 996 yılında Selçuk Üniversitesi edebiyat fakültesi tarih bölümünü bitirdi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Zorlu, evli ve 2 çocuk babasıdır. AK Parti, İYİ Parti, Ermenek, Karaman, Güncel
Kaynak: AA