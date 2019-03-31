Karaman'ın Ermenek İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, İyi Parti Adayı...

Karaman
'ın Ermenek
ilçesinde belediye başkanlığını İYİ Parti
adayı Atila Zorlu kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Atila Zorlu 2 bin 955, AK Parti
adayı Uğur Sözkesen
2 bin 90, MHP
adayı Emel Öztürk
401 oy aldı.
Zorlu'nun öz geçmişi
Zorlu, 1974 yılında Gelibolu
'da doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Konya
'da tamamlayan Zorlu, 996 yılında Selçuk Üniversitesi
edebiyat fakültesi tarih bölümünü bitirdi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
'nde öğretim görevlisi olan Zorlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA