Karaman'ın Kazımkarabekir İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...

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Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Recep Boyacıoğlu kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Recep Boyacıoğlu 938, AK Parti adayı Ali İhsan Alanlı 822, Diğer adayı 269 oy aldı.Boyacıoğlu'nun özgeçmişiKazımkarabekir'de 1964'te doğdu. İlkokulu Kazımkarabekir'de okudu. 1975'te kaydolduğu Karaman İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesinden 1982'de mezun oldu. 1983'te Diyanet İşleri Başkanlığında din görevlisi oldu. Ankara'nın Çubuk ilçesinde imam hatip olarak 7 yıl görev yaptıktan sonra, 1990'da doğup büyüdüğü Kazımkarabekir'e atandı. 2019'a kadar çeşitli kademelerde görevine devam eden Boyacıoğlu 2019 itibarıyla emekli oldu. Evli ve 4 çocuk babası.