Haberler» Spor» Haber

Karaman'ın ligdeki iki kozu

İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

06.08.2019 13:27 Karaman'ın ligdeki iki kozu
İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da gözler Bernard Mensah ve Silviu Lung'da olacak.

Yeni sezonda Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın en güvendiği isim olan Rumen kaleci Silviu Lung ve Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın antrenmanlardaki neşeli tavırları gözlerden kaçmadı.

Sarı-Kırmızılı takımda geçtiğimiz sezon ortaya koydukları performanslar ile dikkat çeken kaleci Lung ve takımın dinamosu Mensah yeni sezon öncesi başarı sözü verdi. İkili, yeni sezonda başarının artarak devam edeceğine inanıyor. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Hikmet Karaman, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:10   Osmangazili badmintoncular madalyaya doymuyor
15:09   Hürriyetspor Erhan İnce ile anlaştı
15:08   Galatasaray Doğa Sigorta'nın kamp programı belli oldu
15:07   Galatasaray, TFF Süper Kupa maçına hazır
15:07   Milli sporcular memleketlerinde çiçeklerle karşılandı
15:01   Sivasspor, yeni sezona hırslı hazırlanıyor
15:00   Galatasaray, Akhisarspor maçına hazır