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Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Karaman'ın Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

29.12.2019 23:39 | Son Güncelleme: 30.12.2019 00:11

'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullara yarın için 1 gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, , ve Başyayla ilçelerinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.

"BİR GÜNLÜĞÜNE EĞİTİME ARA VERİLDİ"

Üç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, sosyal medya üzerinden yazılı açıklamada bulunarak, "İlçemiz genelinde devam eden şiddetli kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 30 Aralık 2019 Pazartesi günü 1 günlüğüne eğitime ara verilmiştir" denildi.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN ETKİSİNİ ARTIRACAK

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece yarısından itibaren yoğun kar yağışı ve fırtınanın yurdun birçok noktasında etkili olacağını duyurdu. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

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Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Sarıveliler, Ermenek, Karaman, Güncel

Kaynak: İHA


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